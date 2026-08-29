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Kaynak: Haber Merkezi

AC Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı. İtalyan deviyle yollarını ayıran tecrübeli kanat oyuncusunun, bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul’a inerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

OSİMHEN'İN YANINA JEAN-PHİLİPPE MATETA HAMLESİ

Leao transferiyle büyük sükse yaratan Aslan, Victor Osimhen'e güçlü bir alternatif oluşturmak adına çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Fransız golcü Jean-Philippe Mateta'yı yeniden listeye aldı. Daha önce menajerler aracılığıyla önerilen ancak ilk temasta mesafe katedilemeyen 29 yaşındaki santrfor için yeniden girişim başlatıldı.

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

1.92 metrelik boyu, güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve top saklama becerisiyle dikkat çeken Mateta’nın transferindeki tek engel ise Avrupa'daki talipleri. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan ve İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu ile Aston Villa, Manchester United ve Atletico Madrid de yakından ilgileniyor.

Kariyerinde daha önce Lyon, Le Havre ve Mainz formaları giyen Mateta, 2022 yılında 11 milyon Euro bonservisle Crystal Palace’a katılmıştı. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 50 karşılaşmada 16 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Fransız santrfor, toplam kariyerinde ise 360 maçta 135 gol ve 22 asistlik istatistik yakaladı.