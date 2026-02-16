Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun ilk maçında yarın RAMS Park’ta İtalya devi Juventus’u konuk edecek. Saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Mücadele TRT 1’den naklen yayımlanacak. Sarı-kırmızılılar, lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlamışken play-off’ta tur atlamak için evinde taraftar desteğine ve yakaladığı seriye güveniyor.

RAMS PARK’TA YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Galatasaray, iç sahada son sekiz maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini lig aşamasının beşinci haftasında Union Saint-Gilloise’a karşı alan sarı-kırmızılılar, sonrasında beş Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi maçında altı galibiyet, iki beraberlik aldı. Bu istatistik, taraftarın önünde oynayacakları Juventus mücadelesi öncesi moral kaynağı oluyor.

GOL MAKİNESİ OSİMHEN REKOR PEŞİNDE

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde altı golle dikkat çekiyor. Takımının toplam dokuz golünün altısını kaydeden Osimhen, üç gol daha bulması halinde 2012-2013 sezonunda Burak Yılmaz’ın kırdığı sekiz gollük kulüp rekorunu geride bırakacak. Sarı-kırmızılıların son dört resmi maçında 15 gol atıp sadece iki gol yemesi de hücumdaki formu ortaya koyuyor.

ICARDİ’NİN JUVENTUS’A ÖZEL HESABI

Arjantinli forvet Mauro Icardi, İtalya kariyerinde Juventus’a karşı 14 maçta sekiz gol attı. Sampdoria ve Inter formalarıyla rakibini derinden tanıyan Icardi’nin bu istatistiği, yarınki maçta Galatasaray’ın en büyük kozlarından biri olacak.

OKAN BURUK’UN İTALYA TECRÜBESİ

Teknik direktör Okan Buruk, futbolculuk döneminde Inter’de üç sezon geçirdi. 42 maçta iki gol kaydeden Buruk, İtalyan futbolunun temposunu ve taktiklerini çok iyi biliyor. Bu bilgi, play-off gibi kritik bir eşleşmede Galatasaray’a stratejik üstünlük sağlayabilir.

JUVENTUS’TA FORM DÜŞÜKLÜĞÜ VE EKSİKLER

İtalyan ekibi, lig aşamasını 13 puanla 13. sırada bitirdi. Son beş resmi maçında sadece bir galibiyet alabildi. Serie A’da son maçta Inter’e 3-2 yenilerek moral kaybetti. Teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde ise henüz mağlubiyet yaşamadı; üç galibiyet, iki beraberlik aldı. Ancak Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm sakatlık nedeniyle kadroda yok. Khephren Thuram’ın durumu maç saatinde netleşecek.

KENAN YILDIZ’IN PARLAYAN YILDIZI

Juventus’un kadrosunda A Milli Takım’ın genç yeteneği Kenan Yıldız da yer alıyor. 2022’de Bayern Münih altyapısından bedelsiz gelen Yıldız, bu sezon 33 maçta dokuz gol attı. Eski takımı Galatasaray’a karşı oynamayacak olsa da, maç öncesi dikkat çeken isimlerden.

SARI-KIRMIZILILARDA DÖRT EKSİK

Galatasaray’da Mario Lemina sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği maç dışı kalacak. Ismail Jakobs ile Davinson Sanchez ise sarı kart sınırında; yarın kart görmeleri halinde rövanşta oynayamayacak.

Galatasaray, lig aşamasında Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilse de Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax galibiyetleriyle toparlandı. Juventus ise ilk dört maçta galibiyet alamasa da son haftalarda toparlandı. İki takımın da savunma ve hücum dengesi yarın RAMS Park’ta net şekilde test edilecek.

Taraftarların yoğun ilgisiyle dolu bir atmosfer beklenen maç, hem Osimhen’in rekor macerası hem de tur mücadelesi açısından sezonun en kritik gecelerinden biri olacak. İlk maçın sonucu, 26 Şubat’ta Torino’daki rövanş öncesi büyük önem taşıyor.