Ayrılık ihtimali gündemde: Osimhen için dünya devleri sıraya girdi

Dünya devleri Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in peşini bırakmıyor.
Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen için dünya devleri istekli; bir açıklama da Chelsea efsanesinden geldi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Lookman transferini gerçekleştiren Atletico Madrid, Osimhen'i radarına almıştı. Ardından Chelsea cephesinden de bir açıklama geldi. Kış transfer döneminde Manchester United da Nijeryalı yıldızı gündemine almıştı.
Yaz transfer döneminde Osimhen için teklifler gelebilir. Özellikle transfere yüksek bonservis bedelleri ödeyen İngiliz kulüpleri hatırı sayılı bir bedelle yıldız forveti transfer edebilir.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynadığı dönemde de Osimhen için Chelsea açıklaması yapan Jhon Obi Mikel, Nijeryalı vatandaşı için yine benzer bir açıklama yaptı.
Chelsea'nin santrfor transferi için kimi alması gerekiyor yönelik soruya cevap veren Mikel, tereddütsüz bir şekilde Osimhen dedi.
Osimhen için, "Oyunu genişletebilir, arkadan koşabilir, gol atabilir, her şeyi yapabilir." diyen Mikel, Nijeryalı yıldızın kulüp ve uluslararası futboldaki tecrübesine de dikkat çekti.
Mikel, "Büyük maçları nasıl kazanacağını bilen, büyük maçlarda nasıl gol atacağını bilen, doğru zamanda doğru yerde nasıl oynayabileceğini bilen deneyimli bir santrfora ihtiyacınız var. Osimhen, Chelsea'nin aradığı deneyimli santrfor." sözlerini sarf etti.
Galatasaray forması altında bu sezon şimdiye kadar 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Victor Osimhen, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.