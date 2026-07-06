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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun heyecanı kura çekimiyle başlayacak. İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde düzenlenecek organizasyonda Galatasaray MCT Technic ile Trabzonspor'un grup aşamasındaki rakipleri belli olacak.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR HANGİ TORBADA?

Türkiye'yi normal sezonda temsil edecek Galatasaray MCT Technic kura çekimine 1. torbadan katılacak. Trabzonspor ise 4. torbada yer alacak. Kura çekimi, 8 Temmuz Çarşamba günü TSİ 12.30'da gerçekleştirilecek.

1. Torba: AEK (Yunanistan), Galatasaray MCT Technic, Hapoel Holon (İsrail), Rytas Vilnius (Litvanya), Slavia Praha ERA NBK (Çekya), Telekom Bonn (Almanya), UCAM Murcia, Unicaja Malaga (İspanya)

2. Torba: ALBA BERLIN (Almanya), Asisa Joventut (İspanya), Cholet Basket, Nanterre 92, SIG Strasbourg (Fransa), Falco Szombathely (Macaristan), Pallacanestro Reggiana (İtalya), Peristeri Betsson (Yunanistan)

3. Torba: Juventus Utena (Litvanya), Bnei Penlink Herzliya (İsrail), Igokea m:tel (Bosna Hersek), Legia Warszawa (Polonya), Pallacanestro Varese (İtalya), Sabah (Azerbaycan), KK Spartak Office Shoes (Sırbistan), Windrose Giants Antwerp (Belçika)

4. Torba: Trabzonspor, BK Kvis Pardubice (Çekya), BMA365Bamberg Basket (Almanya), Cibona Zagreb (Hırvatistan), Porto (Portekiz), Surne Bilbao (İspanya), ön eleme turu galibi 1, ön eleme turu galibi 2

FORMAT NASIL OLACAK?

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon 32 takımdan oluşacak. Bu ekiplerin 30'u doğrudan gruplara katılırken, kalan iki kontenjan ön eleme turundan gelecek takımlar tarafından doldurulacak.

Dörder takımdan oluşan 8 grupta mücadele edecek ekiplerden grup liderleri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise play-in turunda son 16 bileti için mücadele edecek.

Normal sezon karşılaşmaları ise 6 Ekim'de başlayacak.

MANİSA VE DENİZLİ ÖN ELEMEDE

Türkiye'den Manisa Basket ile Denizli Basket ise Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme turunda mücadele edecek.

14-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak ön eleme organizasyonunda 24 takım iki gruba ayrılacak ve her grubun kazananı normal sezon bileti alacak. Manisa Basket ve Denizli Basket, ikinci eleme grubunda yer alacak.

1. Grup: Batumi 2010 (Gürcistan), Bakken Bears Aarhus (Danimarka), CSM CSU Raiffeisen Oradea (Romanya), Fribourg Olympic Basket (İsviçre), Landstede Hammers (Hollanda), Patrioti Levice (Slovakya), Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Salon Vilpas (Finlandiya)

2. Grup: BC Vienna (Avusturya), BK Opava (Çekya), Dziki Warszawa (Polonya), FIT/One Würzburg Baskets, RASTA Vechta (Almanya), Lions de Geneve (İsviçre), Manisa Basket, Denizli Basket, Kolossos H Hotels, Promitheas Patras (Yunanistan), Landau Lions (Azerbaycan), Manchester Basketball (Büyük Britanya), Rilski Sportist (Bulgaristan), Rio Breogan (İspanya), SL Benfica (Portekiz), VEF Riga (Letonya)