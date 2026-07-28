Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trabzonspor, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün transferlerinden kazandığı bonus haklarının ödenmesi için resmi girişimde bulundu.

TRABZONSPOR RESMİ YAZI GÖNDERDİ

61 Saat'ten Hasan Tüncel'in haberine göre; Bordo Mavililer hem Galatasaray'a Uğurcan Çakır transferinden 3 milyon Euro, hem de Hull City'e Abdülkadir Ömür transferinden 2.5 milyon Euro'luk bonus ödemesinin gerçekleştirilmesi için yazı gönderdi.

UĞURCAN VE ABDÜLKADİR'İN SATIŞLARINDAN 5.5 MİLYON EURO EK GELİR

Kısa süre içerisinde gerekli ödemelerin yapılmasıyla birlikte Trabzonspor'un altyapısından yetiştirip saatığı iki oyuncunun satışından ek olarak 5.5 milyon Euro'luk geliri kasasına koyması bekleniyor.