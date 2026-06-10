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Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray aynı isme yöneldi.

JUVENTUS'UN İSTEĞİ 30 MİLYON EURO

Calciomercato'nun haberine göre, Galatasaray ve Fenerbahçe, Juventus forması giyen orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners ile ilgileniyor. İtalyan ekibini isteği 30 milyon euro.

KOOPMEINERS GÜNDEME DAHA ÖNCE DE GELMİŞTİ

Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündeme gelmişti.

SEZON RAKAMLARI

Juventus formasıyla bu sezon 45 maça çıkan Teun Koopmeiners, 2 kez fileleri havalandırırken 1 de gol pası verdi.