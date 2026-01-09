Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçı öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi. İşte açıklamalar...

"SABIRSIZLANIYORUM"

Domenico Tedesco: "Fenerbahçe ile ilk finalimi oynamak için sabırsızlanıyorum! Hazırız!"

"GÜZEL BİR MAÇ OLSUN"

Okan Buruk: "Burada hep beraber olduğumuz için mutluyuz. Bir önceki finalde bir arada olamadık. Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim. Dışarıdaki insanların tepkilerine yol açmadan bu rekabetin saha içerisinde devam etmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun."

"KAZANAN PSİKOLOJİK AVANTAJ ELDE EDECEK"

Okan Buruk: "Kupayı kazanacak takım psikolojik avantaj elde edecek. Ancak dostluk içinde geçmesi önemli. En büyük dileğim bu."

"HERKES POZİTİF"

Domenico Tedesco: "Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık, Talisca geri döndü. Matteo Guendouzi takımla ilk kez çalıştı. Aynı şekilde Mert Günok da yeni geldi, iki idman yaptı. Takım olarak sabırsızlanıyoruz."

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Mauro Icardi: "Finalle bizim ve kulüp için önemli. Son yıllarda şampiyonluklar yaşadık. Bu kez yine kupayı almak istiyoruz. Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Bu kupa camia için çok önemli, kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"YENİ TRANSFERLER TAKIMA ÇOK YARDIMCI OLACAK"

Nelson Semedo: "Finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Samsunspor'a karşı iyi oynadık ve burayı hak ettik. Güzel bir maç olsun ve sadece futbol konuşulsun. Bu finale iyi hazırlandık. İyi transferler yaptık. Musaba çok iyi başladı. Mert ve Guendouzi de takımla çalıştı. Takıma yardımcı olacaklarını umuyorum. Umarım iyi maç olur, bu kulüp kupayı hak ediyor. 2014'ten sonra bu kupayı kazanmak istiyoruz, iyi de bir moral olur."

"STAT VE HAVA ŞARTLARINI KONUŞMAYA GEREK YOK"

Okan Buruk: "Bu saatten sonra stat ve hava şartlarını konuşmaya gerek yok. Herkes maça hazır."

"BU DURUMU ÖNEMSEMİYORUM"

Domenico Tedesco: "Bu durumu önemsemiyorum. Önemli olan şey değiştirebileceğimiz şeyler. Nerede oynayacağımıza etki edemeyiz. Hangi oyuncularla ve nasıl oynayacağımız benim için önemli. Gerisinin önemi yok."

GUENDOUZI AÇIKLAMASI

"Matteo Guendouzi hakkında rakip teknik direktör yanında konuşmayacaksınızdır ancak şans vermeniz halinde nasıl performans bekliyorsunuz?

Domenico Tedesco: "İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Çok kolay ve net değil ne kadar oynayacağı. Kendisi ile konuşacağız ve karar vereceğiz. O hep kazanmak ister, winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. 35 yaşında, kariyerinin sonunda gelmedi. Prime döneminde geldi, çok mutluyuz. Herkes çok iyi bir iş çıkardı. Onu aldığımız için mutluyuz. Nasıl oynayacağını göreceğiz, tek isteğimiz burada oynarken keyif alması."

"ZEVKLİ VE ÇEKİŞMELİ BİR MAÇ OLACAK"

"Son derbilerinizin kötü geçtiği söyleniyor, bu kez lezzetli bir maç olacak mı?"

Okan Buruk: "İki takım da yarı finalde kupayı ne kadar kazanmak istediğini gösterdi. Yine çok isteyen iki takım olacak. Lig maçları korkuların fazla olduğu maçlar olabiliyor ama yine de herkes kazanmak için çıkıyor. Bazen rakiplerin de kaybetmemek istediği maçlar oldu. Bu sadece benim zamanımda değil, daha önce de oldu. Oyuncuların üzerindeki stresi ve baskıyı görüyorsunuz. İki takım da kazanmaya oynayacak. Zevkli ve çekişmeli geçecek. Seyir zevki bu kez daha yüksek olacaktır."

"DERBİ OYNAMAYI SEVERİM"

Domenico Tedesco: "Bu sezon ilk maça bakacak olursanız, bence çok iyi ve güzel bir maçtı. İki takım da çok kaliteli. Rekabet iyidir. Rekabet olmasa, futbol ilginç olmaz. Derbi oynamayı ben de severim. Saygı da çok önemli. Onlara karşı ikinci derbimi oynamak için sabırsızlanıyorum."

"TÜM TAKIM ODAKLANMALIYIZ"

Mauro Icardi: "Bence ilk 11'e ve kulübeye odaklanmalıyız. Bireysel performans önemli değil. Benim işim gol atmak, kaptan olmak da onur verici. Takıma ve gençlere de yardımcı olmaya çalışıyorum. Birlikte bir şeyler yaparsanız ödül kazanıyorsunuz."

OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe üç transfer yaptı, siz biraz transferde yavaş hareket etmek durumunda mı kaldınız?"

Okan Buruk: "Çok iyi kadromuz var. Osimhen ve Jakobs, Afrika Kupası'nda. Singo olmayacak. Diğer oyuncular hazır. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Transfer sadece sizin elinizde olmuyor. Ya çok yüksek paralar vereceksiniz ya da sözleşme ile ilgili kolay çıkabilecek oyuncuları tercih etmek durumundasınız. Şampiyonlar Ligi'nde de yeni transferleri oynatamayacağımız için zaman var. Doğru oyuncuları, doğru zamanda getireceğiz. Benim için de zor oluyor. Hem maç oynuyoruz, hem de sürekli transfer için görüş bildiriyoruz. Önemli transfer çalışmalarımız var, en kısa sürede takviyeler olacak. Kimsenin şüphesi olmasın."

"TARAFTARLARIMIZ MAÇIN KEYFİNİ ÇIKARSIN"

Domenico Tedesco: "Taraftarlarımız maçın keyfini çıkarsın. Umarım herkes sağlıklı bir şekilde evine döner. Çünkü hava çok soğuk. Ben de idmana çıkınca bunu iyi bir şekilde hissettim."

MAÇIN SAATİNİN ERKENE ALINMASI İÇİN YANIT

Okan Buruk: "Maç saatinin erkene alınması pozitif anlamda iyi bir şey. Rüzgar biraz daha az olacak. Hava durumuna göre bir şey düşünmedik. Hava durumuna göre 11 planlamadık. Belki oyun içinde bunlar düşünülebilir."

"OYUNCULARIM DERBİLERİ SEVİYOR"

Okan Buruk: "Oyuncularım derbileri seviyor ve derbilerde iyi oynuyorlar. İyi de oyuncu grubum var. Daha çok odaklandığımız, daha çok hedeflediğimiz maçlar da oluyor. Ancak bu maçları iyi oyuncularımız sayesinde kazanıyoruz."