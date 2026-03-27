Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) duyurusuna göre, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet’in karşılaşacağı serinin ilk maçı 29 Mart Pazar günü Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Metro Enerji’de oynanacak.

Seride üç galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Maç programı ise şöyle:

29 MART PAZAR:

16.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Metro Enerji)

1 NİSAN ÇARŞAMBA:

19.30 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Metro Enerji)

4 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet (Sinan Erdem)

Not: Serinin uzaması durumunda oynanacak 4 veya 5. maçın tarihi daha sonra duyurulacak.