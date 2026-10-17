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Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı bugün oynanacak dört karşılaşmayla sürecek. Merkez Hakem Kurulu (MHK), günün maçlarında görev yapacak VAR hakemlerini duyurdu.

2026/27 sezonunun 8. haftasında futbolseverleri dört mücadele bekliyor. Program, saat 13.30’da başlayacak Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşmasıyla açılacak. Saat 16.00’da Gençlerbirliği-Galatasaray ve Amed SK-Konyaspor maçları oynanacak. Haftanın bugünkü programı ise saat 19.00’da başlayacak Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesiyle tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmalar öncesinde VAR görevlerini üstlenecek isimleri açıkladı. TFF tarafından paylaşılan bilgilere göre Gençlerbirliği-Galatasaray maçında Erkan Engin, Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasında ise Sarper Barış Saka VAR hakemi olarak görev yapacak.