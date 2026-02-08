Süper Lig’de bugün oynanacak karşılaşmaların VAR ve AVAR hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Günün maçlarında görev alacak video yardımcı hakemleri belli oldu.

Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı - Resim : 1

Eyüpspor – Başakşehir FK maçında VAR görevini Bülent Birincioğlu, AVAR görevini ise Samet Çavuş üstlenecek.

Konyaspor – Göztepe karşılaşmasında VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay otururken, AVAR olarak Gökhan Barcın görev yapacak.

Çaykur Rizespor – Galatasaray mücadelesinde VAR hakemi Sarper Barış Saka, AVAR hakemi ise İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.