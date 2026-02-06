Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve kadrosuna 5 yeni isim katan Galatasaray’da, Yusuf Demir’in ardından bir ayrılık daha netlik kazandı. Sarı-kırmızılıların genç savunmacısı Kazımcan Karataş, sezon sonuna kadar Rams Başakşehir’e kiralandı.

Galatasaray ve Başakşehir arasında transfer anlaşması: Kazımcan Karataş - Resim : 1

TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre Galatasaray teknik heyeti, genç futbolcunun daha fazla süre alıp tecrübe kazanması amacıyla gelen kiralama teklifine olumlu yaklaştı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 13 maçta görev alan ve 2 asist üreten 23 yaşındaki sol bek, sezonun kalan bölümünde turuncu-lacivertli ekip için sahaya çıkacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça 23 yaşındaki Kazımcan, takımına 2 asistlik katkı sağladı.