Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 3. Lig temsilcisi Denizli İdmanyurdu 1959 FK, teknik direktörlük koltuğunu deneyimli bir isme emanet etmeye hazırlanıyor.

DENİZLİ İDMANYURDU 1959 FK ERGÜN PENBE İLE ANLAŞTI

Denizli ekibi, son olarak Uşakspor'u çalıştıran Ergün Penbe ile prensip anlaşmasına vardı.

GALATASARAY VE A MİLLİ TAKIM İLE TARİHİ BAŞARILARA İMZA ATTI

Galatasaray ve A Milli Takım formasıyla unutulmaz başarılara imza atan 54 yaşındaki teknik adamın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.