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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde deplasmanda Lille ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Lille'in gollerini 28. dakikada Ismael Camara, 41 ve 55. dakikalarda ise Saad Boussadia kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 90+2. dakikada Necati Oğulcan Yançel'den geldi.

GALATASARAY 1 PUANDA KALDI

Bu sonuçla Galatasaray, Gençlik Ligi'nde 3 hafta sonunda 1 puanda kaldı. Lille ise puanını 7'ye yükseltti.

Galatasaray, organizasyondaki bir sonraki maçında sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Lille ise deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşacak.