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Kaynak: Haber Merkezi

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, deplasmanda Sporting U19 ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

GALATASARAY İKİ FARKLI ÜSTÜNLÜĞÜ YAKALADI

İkinci yarıya etkili başlayan Alpaslan Erdem yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Yusuf Sivaslıoğlu ve Arda Tagay'ın golleriyle 2-0 öne geçti.

Galatasaray U19'da Cihan Akgün'ün kırmızı kart görmesiyle sarı-kırmızılılar mücadeleyi 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı.

SPORTİNG SON ANLARDA GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi Sporting, maçın son bölümünde Gabriel Silva'nın golüyle farkı bire indirdi. Baskısını sürdüren Portekiz ekibi, karşılaşma sona ermeden Diego Coxi'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Galatasaray U19, 2-0 öne geçtiği Sporting deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ve 1 puanla ayrıldı.