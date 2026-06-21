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Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği ihtiyaç listesi doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı ekip için Brezilya basınında dikkat çeken bir transfer haberi yayımlandı.

RTI Esporte'nin aktardığı bilgilere göre, orta saha hattını güçlendirmeyi hedefleyen ve bu bölge için önemli bir kaynak ayıran Galatasaray'ın gündemine son olarak Joao Gomes geldi.

ATLETİCO MADRİD DE TAKİPTE

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun bir süredir Atletico Madrid'in transfer listesinde yer aldığı, ancak Galatasaray'ın da son dönemde devreye girdiği öne sürüldü.

40 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde, Wolverhampton'ın küme düşmesinin ardından ayrılma düşüncesine sıcak bakan Gomes için İngiliz kulübünün teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade edildi. Ayrıca Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu için 40 milyon euro seviyesinde bir bütçe ayırabileceği iddia edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un bu transferi özellikle istediği ve Joao Gomes'i Lucas Torreira ile birlikte sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

2023 yılında Flamengo'dan Wolverhampton'a 18,7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Joao Gomes, geride kalan sezonda 41 karşılaşmada görev yaptı. Savunma yönüyle öne çıkan Brezilyalı oyuncu, sezonu 1 gol ve 3 asistle tamamladı.