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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, Çorum FK karşılaşmasının ardından hücum bölgesine takviye yapılması gerektiğini dile getirmişti.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. On numara ve kanat bölgeleri için temaslarını sürdüren Galatasaray, Batrakov transferinde de son aşamaya geldi. Kanat oyuncuları için yürütülen görüşmelerin de devam ettiği aktarıldı.

İKİ GENÇ GOLCÜ LİSTEDE

Osimhen'in alternatifi olarak kadroya dahil edilmesi planlanan santrfor konusunda da iki isim öne çıktı. Galatasaray'ın, +4 kuralına uygun genç oyuncular üzerinde yoğunlaştığı ve listede Leipzig forması giyen Conrad Harder ile Club Brugge'de oynayan Nicolo Tresoldi'nin bulunduğu öğrenildi.

HARDER İÇİN 24 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray'ın adaylarından 21 yaşındaki Danimarkalı santrfor Conrad Harder, geçtiğimiz yaz Sporting Lizbon'dan Leipzig'e 24 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi.

Leipzig formasıyla 32 karşılaşmada görev alan genç forvet, bu süreçte 3 gol kaydederken 4 de asist yaptı.

TRESOLDİ SEZONA HIZLI GİRDİ

Sarı-kırmızılıların diğer adayının ise Club Brugge'de forma giyen Alman golcü Nicolo Tresoldi olduğu belirtildi. 21 yaşındaki oyuncu, 1,86 metrelik boyuyla dikkat çekiyor.

Tresoldi, yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak ilk 3 maçında 3 kez fileleri havalandırdı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin de takip ettiği genç santrforun Transfermarkt'taki piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'ın her iki oyuncuyu da yakından takip ettiği, sarı-kırmızılı yönetimin ilerleyen günlerde oyuncular için resmi teklif sunup sunmayacağının ise henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.