Ara transfer döneminin son saatlerine girilirken Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için dikkat çeken bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, Barcelona altyapısından yetişen genç orta saha Marc Bernal için resmi teklif iletti. Ancak bu girişimden olumlu sonuç çıkmadı.

İspanyol basını Sport’un haberine göre, Galatasaray Bernal’a mevcut maaşının üç katını önerdi. Bonservis bedeli olarak ise 30 milyon euro teklif edildi. Bu rakamların, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek tarafından da onaylandığı belirtildi.

BARCELONA KABUL ETMEDİ

Transfer sezonunun son saatlerinde iletilen teklif, Barcelona yönetimi tarafından reddedildi. Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray’ın Marc Bernal hamlesi sonuçsuz kaldı ve transfer dönemi kapanana kadar dosya şimdilik rafa kalktı.

Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde bu oyuncu için yeni bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.