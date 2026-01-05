Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşması, 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30’da Gaziantep Stadı’nda yapılacak. Mücadele, ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen üstlenirken, dördüncü hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.

TURKCELL SÜPER KUPA YENİ FORMAT

Bu sezon ilk kez uygulanan yeni formatla Turkcell Süper Kupa, dört takımın katılımıyla düzenleniyor. Organizasyonda Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti eşleşirken, diğer yarı finalde Türkiye Kupası kazananı ile lig ikincisi karşı karşıya geliyor. Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon hem Süper Lig’i hem de Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanması nedeniyle, yarı finalde kupa finalisti Trabzonspor ile eşleşti. Diğer yarı final mücadelesinde ise Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Wilfried Singo ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak.

Trabzonspor cephesinde ise Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic ile Mustafa Eskihellaç karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Trabzonspor: Onana, Pina, Serdar Saatçı, Batagov, Arif Boşluk, Bouchouari, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto