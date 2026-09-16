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Kaynak: AA

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

ANTRENMAN DÖRT TAKIMLI TURNUVAYLA TAMAMLANDI

Dinamik ısınmayla başlayan idman, futbolcuların üç grup halinde gerçekleştirdiği 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın sonraki bölümünde üçe üç oyun ve topa sahip olma çalışmaları üzerinde duruldu. Günün idmanı, futbolcuların yer aldığı dört takımlı turnuvanın ardından sona erdi.

HAZIRLIKLAR YARIN DEVAM EDECEK

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'a deplasmanda konuk olacak.