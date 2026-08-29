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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Çim Saha'da oynanan karşılaşmada iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Galatasaray ve Trabzonspor yeni sezona birer puanla başladı.

MAÇ SONUNDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise saha içinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

İki takımın teknik heyetlerinin sahaya girmesinin ardından taraflar arasında kısa süreli tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğin büyümeden sona ermesiyle ekipler sahadan ayrıldı.