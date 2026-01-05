Yeni formatıyla ilk kez bu sezon düzenlenen Süper Kupa’da Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep’te final için kozlarını paylaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak derbide iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

GALATASARAY-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Eren, Sara, İlkay, Yunus, Barış, Sane, Icardi

Trabzonspor (Muhtemel): Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Pina, Bouchouari, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto

GALATASARAY’IN HEDEFİ 8. KUPA

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa’da 8. kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, kupayı daha önce 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında kazanarak bu organizasyonun en başarılı takımı oldu.

Galatasaray ayrıca Trabzonspor ile oynadığı son 8 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, rakibine üstünlük kurdu.

OKAN BURUK 2. KEZ KAZANMAK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde ikinci kez Süper Kupa zaferi yaşamayı hedefliyor. Buruk, 7 Nisan 2024’te Şanlıurfa’da Fenerbahçe karşısında hükmen kazanılan maçla kupayı müzesine götürmüştü.

TRABZONSPOR RÖVANŞ PEŞİNDE

Trabzonspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep’te Galatasaray’a 3-0 kaybetmişti. Bordo-mavililer, bu kez aynı statta Süper Kupa yarı finalinde rövanşı almayı amaçlıyor.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı henüz galibiyet alamayan Trabzonspor, bu seriyi Süper Kupa’da sonlandırmak istiyor.