Yeni formatıyla ilk kez bu sezon düzenlenen Süper Kupa’da Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep’te final için kozlarını paylaşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan derbiyi hakem Cihan Aydın yönetiyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Eren, Sara, İlkay, Yunus, Barış, Sane, Icardi

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Pina, Bouchouari, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto

GALATASARAY-TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' Cihan Aydın'ın ilk düdüğüyle derbi başladı.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

5' Trabzonspor'un Felipe Augusto ile bulduğu gol, ofsayta takıldı. Muçi'nin pasında topla buluşan ve Uğurcan Çakır'ı mağlup eden Augusto için yardımcı hakemin bayrağı kalktı. Bir süre VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı verildi.

GALATASARAY TEHLİKELİ GELDİ

8' Sane'nin son çizgiden içeri çevirdiği topu Onana penaltı noktasına doğru çeldi. Yükselen topa Sara'nın kafa vuruşunda Onana gole izin vermedi.

UĞURCAN ÇAKIR, OLAIGBE'YE GOL İZNİ TANIMADI

10' Zubkov'un ortasıında Olaigbe arka direkte topla buluşup şutunu çekti. Uğurcan Çakır köşeye giden topu çelmeyi başardı.

ZUBKOV SONUNU GETİREMEDİ

15' Ozan'ın ters topunda ilk dokunuşta Eren Elmalı'dan sıyrılan Zubkov ceza sahası içerisinde topa istediği gibi vuramadı.

ZUBKOV DİREĞE NİŞANLADI

17' Zubkov'un ceza sahası içerisinden çektiği şutta topa direğe çarparak dışarı çıktı.

BARIŞ ALPER NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

19' Sara'nın milimetrik pasında defans arkasına sarkan Barış Alper Onana'nın üzerinden aşırtmak istedi. Ancak kötü bir vuruş yaparak net gol fırsatını değerlendiremedi.

SALLAI UZAKTAN KALEYİ YOKLADI

25' Sallai'nin uzaktan sert şutunda Onana toğu köşeden kornere çeldi.