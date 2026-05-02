Süper Lig’de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, Samsunspor deplasmanı öncesi yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kulübün yapay zeka ile hazırladığı görsel kısa sürede tartışma yarattı.

SÜMELA PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray’ın resmi hesaplarından paylaşılan görselde, Sümela Manastırı'na asılı dev forma yer aldı. Trabzonspor taraftarlarının yoğun tepkisi sonrası kulüp paylaşımı kaldırmak zorunda kaldı.

TRABZON CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Trabzonspor taraftarları, şehrin tarihi ve kültürel bir değerinin bu şekilde kullanılmasına sosyal medyada sert eleştiriler yöneltti. Tepkilerin kısa sürede büyümesi üzerine Galatasaray cephesi geri adım attı.

GEÇEN YIL DA BENZERİ YAŞANMIŞTI

Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezon da şampiyonluk sürecinde Of’ta bir evin Galatasaray bayrağıyla donatıldığı görseli paylaşmış, daha sonra bu görüntünün yapay zeka ürünü olduğu ortaya çıkınca paylaşımı kaldırmıştı.