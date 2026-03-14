Galatasaray taraftarları, Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir maçında tribünlerde dikkat çeken pankartlar açtı.

Kuzey tribününde Lucas Torreira için hazırlanan pankartta Uruguaylı yıldızın annesi ve anneannesiyle birlikte yer aldığı bir görsel kullanıldı. Pankartta ayrıca “Küçük meleklerin ve büyük ailen seninle gurur duyuyor” ifadeleri yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar Doğu Tribünü’nde ise teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların görsellerinin bulunduğu başka bir pankart açarak “Yediden yetmişe bütün aile gurur duyuyor sizlerle!” mesajını paylaştı.