Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, kale arkası tribününe giderek taraftarlarla birlikte galibiyeti kutladı.
Futbolcular kol kola girerek tribünlerle birlikte marşlar söylerken maçta gol atan Barış Alper Yılmaz'a ayrı bir sevgi gösterisinde bulunuldu.
TARAFTARLAR ÇAĞIRDI, BARIŞ ALPER GERİ DÖNDÜ
Galatasaraylı futbolcuların soyunma odasına gitmesinin ardından taraftarlar, Barış Alper Yılmaz'ın yeniden sahaya çıkması için tezahürat yapmaya başladı.
Taraftarların çağrısını karşılıksız bırakmayan milli futbolcu, bir süre sonra soyunma odasından çıkarak yeniden sahaya döndü.
Kale arkası tribününe giden Barış Alper Yılmaz, kendisine sevgi gösterisinde bulunan sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.