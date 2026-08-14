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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çorumspor’u konuk eden Galatasaray’da, mücadeleden çok tribünlerdeki gergin atmosfer ön plana çıktı. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Rams Park tribünlerinden yükselen tezahüratlarla yönetim hedef alındı.

TRİBÜNLERDE 'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ

Sezon öncesi transfer döneminde rakiplerinin aksine oldukça sessiz kalan ve kadro takviyesinde ağır hareket ettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken yönetim, ligin ilk resmi maçında protestoların odağı oldu. Seyrantepe’yi dolduran taraftarlar, "Yönetim istifa" sloganlarıyla transfere dair yaşanan memnuniyetsizliği yüksek sesle dile getirdi.

Aylardır süren transfer döneminde takıma katılan oyuncu sayısının yetersizliği ve beklenen hamlelerin gecikmesi, taraftarların sabrını taşıran ana unsur oldu. Saha içindeki oyundan bağımsız olarak, özellikle maçın belli bölümlerinde tezahüratların dozunu artıran tribünler, yönetimi acil adımlar atmaya davet etti.

Gözler şimdi, Çorumspor mücadelesi sonrası yönetimin ve teknik heyetin transfer gündemine ilişkin yapacağı açıklamalara ve transfer döneminin bitimine kısa süre kala atılacak adımlara çevrildi.

'MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ'

Öte yandan Galatasaray tribünlerinden terörist Abdullah Öcalan'a protesto düzenlendi. Tribünlerden 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' şeklinde slogonlar atıldı.