İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kaptamında tutuklanan ve aylarca cezaevinde yatan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı bugün özgürlüğüne kavuştu.

METEHAN BALTACI KARARI GALATASARAY CAMİASINDA SEVİNÇ YARATTI

Bugün görülen duruşmada 23 yaşındaki futbolcu hakkında verilen tahliye kararı sarı kırmızılı camiada sevinçle karşılandı.

Metehan Baltacı kararının ardından Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan ise Türk futbolunda son dönemde yükselen ezeli rekabetin gerginliğini gölgede bırakan kapsayıcı bir sağduyu çağrısı geldi.

UltrAslan, Metehan Baltacı gibi Mert Hakan Yandaş ile birlikte diğer futbolcuların da tahliye olması gerektiği yönünde temennide bulundu.

ULTRASLAN: 'MERT HAKAN YANDAŞ VE DİĞER FUTBOLCULARIN TAHLİYE OLMASINI DİLİYORUZ'

Taraftar grubunun resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Metehan Baltacı'nın tahliye kararıyla aldığımız güzel haber hepimizi mutlu etmiştir.

Metehan Baltacı ve Ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Dileğimiz bu soruşturma kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş ve diğer futbolcularında aklanarak tahliye olmasıdır.

Şikeye bulaşmamış olup bilgisizliğinden dolayı bahisin suç olmadığını düşünen herkesin adil bir şekilde yargılanıp tahliye olacağına inanıyoruz.

Buradan bir beyaz sayfa açmak üzerine bazı başlıkları not düşmeyi görev biliyoruz.

Bahisle ilgili yazılı olan maddeler hakkında tüm sporcular bilgilendirilmeli olayın vehameti en yüksek seviyeden anlatılmalı.

Milyonların sevincini mutluluğunu umudunu yüklediği neredeyse hayatlarının önüne koyduğu futbol tutkusunu kimse manipüle etmeye kalkmamalı.

Sadece TFF'nin disiplin maddeleri değil yasalarda caydırıcı olmalı.

Öyle bir yasa çıkartılmalı ki bu suça teşebbüs etmeyi akıllarından dahi geçirmemeliler."