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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Galatasaray MCT Technic, Fransız temsilcisi Strasbourg'u 83-77 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetine ulaştı.

İlk maçında Cibona Zagreb karşısında aldığı mağlubiyetin ardından başantrenör Manuchar Markoishvili yönetiminde çıktığı ikinci maçta sarı-kırmızılılar, Strasbourg'u yenerek moral buldu.

GALATASARAY'DA 5 OYUNCU ÇİFT HANELERE ULAŞTI

Strasbourg karşısında Galatasaray'ın en skorer oyuncusu 17 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle K.J. Simpson oldu.

Sarı-kırmızılılarda Alen Smailagic 16 sayı, Şehmus Hazer 13 sayı, Chimezie Metu 12 sayı ve Jerome Robinson 10 sayıyla çift hanelere ulaştı.

SIRADAKİ RAKİP LEGIA VARŞOVA

Galatasaray MCT Technic, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Torwar Arena'da oynanacak mücadelede deplasmanda galibiyet arayacak.