FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Galatasaray MCT Technic, Fransız temsilcisi Strasbourg'u 83-77 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetine ulaştı.

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İlk maçında Cibona Zagreb karşısında aldığı mağlubiyetin ardından başantrenör Manuchar Markoishvili yönetiminde çıktığı ikinci maçta sarı-kırmızılılar, Strasbourg'u yenerek moral buldu.

Galatasaray Strasbourg'u 83-77 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde siftah yaptı - Resim : 2

GALATASARAY'DA 5 OYUNCU ÇİFT HANELERE ULAŞTI

Strasbourg karşısında Galatasaray'ın en skorer oyuncusu 17 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle K.J. Simpson oldu.

Sarı-kırmızılılarda Alen Smailagic 16 sayı, Şehmus Hazer 13 sayı, Chimezie Metu 12 sayı ve Jerome Robinson 10 sayıyla çift hanelere ulaştı.

Galatasaray Strasbourg'u 83-77 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde siftah yaptı - Resim : 3

SIRADAKİ RAKİP LEGIA VARŞOVA

Galatasaray MCT Technic, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Torwar Arena'da oynanacak mücadelede deplasmanda galibiyet arayacak.