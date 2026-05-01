Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 31 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 74 puan topladı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe’nin 7, Trabzonspor’un 9 puan önünde bulunan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması halinde rakip sonuçlarına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Ev sahibi Samsunspor ise 31 maçta elde ettiği 45 puanla 7. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Galatasaray’da kaleci Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştüğü için bu maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli kaleci yerine Günay Güvenç görev alacak.

Gabriel Sara’nın ayak bileğindeki ödem ve Yaser Asprilla’nın diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunurken, bu oyuncular kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Antalyaspor karşısında oynayamayacak.

Victor Osimhen, Samsunspor’a karşı çıktığı 3 maçta 5 gol atarak dikkat çekti. Bu sezon ligde 13 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu, form grafiğiyle öne çıkıyor.

Teknik direktör Okan Buruk ise Samsunspor’a karşı Galatasaray’ın başında çıktığı 6 maçı da kazanarak üstün bir performans sergiledi.

Galatasaray, bu sezon 72 golle ligin en skorer takımı olurken, 23 golle en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Deplasmanda ise 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, tüm yenilgilerini dış sahada aldı.

Samsunspor’da ise Celil Yüksel, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde ayrıca 8 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor.