Galatasaray derbi galibiyetinin ardından bir günlük ara sonrası Trendyol Süper Lig'in 32'inci haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına başladı.

PAS ÇALIŞMASI VE ÇİFT KALE MAÇ YAPILDI

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı.

RAMS PARK'TA TARAFTARA AÇIK ANTRENMAN

Samsunspor karşısında galip gelmesi halinde Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğunu ilan edecek olan Sarı Kırmızılılar bu kritik mücadele öncesi hazırlıklarına yarın RAMS Park'ta taraftarlarının huzurunda yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray'ın RAMS Park'taki taraftara açık antrenmanı saat 20.00'de başlayacak.