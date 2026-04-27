Süper Lig’de son 3 haftaya önemli bir avantajla giren Galatasaray, üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğa ulaşmaya oldukça yaklaştı.

2021-2022 sezonunu 13. sırada tamamladıktan sonra göreve getirilen teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çıkış yakalayan sarı-kırmızılı ekip, sonraki üç sezonda zirveyi kimseye bırakmadı. Bu sezona da üst üste dördüncü şampiyonluk hedefiyle başlayan ekip, son haftalara avantajlı girdi.

Ligin 31. haftasında en yakın rakibi Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup eden Galatasaray, puan farkını 7’ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar kalan üç maçta 4 puan toplaması halinde sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Büyük bir aksilik yaşanmaması halinde Galatasaray, hem üst üste 4. kez hem de toplamda 26. şampiyonluğunu elde edecek. Bu başarı, kulübün 1996-2000 yılları arasındaki dört sezonluk serisini yakalaması anlamına gelecek.

OKAN BURUK TARİHİ TEKRARLAMAK İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk, futbolculuk döneminde parçası olduğu dört sezonluk şampiyonluk serisini bu kez teknik adam olarak yakalamayı hedefliyor.

Altyapısından yetiştiği kulüpte Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 yılları arasında şampiyonluk yaşayan Buruk, 2022’de teknik direktörlük görevine geldiği takımda benzer bir başarıya ilerliyor.

İLK SEZONDA BÜYÜK DÖNÜŞ

Zor bir sezonun ardından takımın başına geçen Buruk, kadroya yaptığı takviyelerle önemli bir değişim sağladı. Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerin katkısıyla takım ilk sezonu lider tamamladı.

İKİNCİ SEZONDA REKOR GELDİ

Kadrosunu güçlendiren Galatasaray, ikinci sezonda 102 puanla lig tarihinin en yüksek puanına ulaşarak şampiyon oldu.

ÜÇÜNCÜ SEZONDA FARKLI ZAFER

2024-2025 sezonunda da zirveyi bırakmayan sarı-kırmızılılar, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile yarıştı ve sezonu 95 puanla lider tamamladı.

Bu başarıyla üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanarak formasına 5. yıldızı ekleyen ilk takım oldu.

RAKİPLERİYLE FARKI AÇIYOR

Galatasaray, elde ettiği başarılarla rakipleriyle arasındaki şampiyonluk farkını artırmayı sürdürüyor. Olası yeni zaferle birlikte sarı-kırmızılılar şampiyonluk sayısını 26’ya çıkaracak ve en yakın rakipleriyle farkı daha da açacak.