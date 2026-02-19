Son maçında sahasında Juventus’u 5-2 mağlup eden Cim-Bom, dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Turun rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu: Potansiyel kazanç?
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin başarısı mali tabloya da yansıdı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig aşamasını 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna yükselip önemli bir gelir elde etmişti.
Sarı-kırmızılılar bu süreçte toplam 42,5 milyon avroyu kasasına koydu. Galatasaray, sahadaki başarısını Avrupa arenasında mali tabloya da yansıttı.
Şu ana kadar UEFA’dan toplam 42,5 milyon avro gelir elde eden Galatasaray, son 16 play-off turunu geçmesi halinde 11 milyon avro daha kazanacak.
Temsilcimiz tur atlamayı sürdürmesi durumunda toplamda 57 milyon avroya kadar ek gelir sağlayabilir.
Potansiyel Kazanç İhtimalleri
Çeyrek finale kalma: 12,5 milyon avro
Yarı finale kalma: 15 milyon avro
Finale kalma: 18,5 milyon avro