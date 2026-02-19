Yeniçağ Gazetesi
19 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
PRENS ANDREW İNGİLTERE’DE GÖZALTINA ALINDI
Anasayfa Spor Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu: Potansiyel kazanç?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu: Potansiyel kazanç?

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılı ekibin başarısı mali tabloya da yansıdı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu: Potansiyel kazanç? - Resim: 1

Son maçında sahasında Juventus’u 5-2 mağlup eden Cim-Bom, dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Turun rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

1 9
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu: Potansiyel kazanç? - Resim: 2

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig aşamasını 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna yükselip önemli bir gelir elde etmişti.

2 9
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu: Potansiyel kazanç? - Resim: 3

Sarı-kırmızılılar bu süreçte toplam 42,5 milyon avroyu kasasına koydu. Galatasaray, sahadaki başarısını Avrupa arenasında mali tabloya da yansıttı.

3 9
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu: Potansiyel kazanç? - Resim: 4

Şu ana kadar UEFA’dan toplam 42,5 milyon avro gelir elde eden Galatasaray, son 16 play-off turunu geçmesi halinde 11 milyon avro daha kazanacak.

4 9
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu: Potansiyel kazanç? - Resim: 5

Temsilcimiz tur atlamayı sürdürmesi durumunda toplamda 57 milyon avroya kadar ek gelir sağlayabilir.

5 9
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu: Potansiyel kazanç? - Resim: 6

Potansiyel Kazanç İhtimalleri

Çeyrek finale kalma: 12,5 milyon avro

6 9
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu: Potansiyel kazanç? - Resim: 7

Yarı finale kalma: 15 milyon avro

7 9
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu: Potansiyel kazanç? - Resim: 8

Finale kalma: 18,5 milyon avro

8 9
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kasasını doldurdu: Potansiyel kazanç? - Resim: 9
9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro