UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, hem puanını 10’a yükselterek sonraki tur için önemli bir avantaj yakaladı hem de Devler Ligi gelirleri artırdı.

DEVLER LİGİ’NDE KASA DOLUYOR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin yeni lig formatında elde ettiği sonuçlarla önemli bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekip daha önce kazandığı 3 galibiyetle 6.3 milyon euro gelir sağlamıştı. Atletico Madrid beraberliğiyle birlikte kasaya 700 bin euro daha girdi.

Böylece Galatasaray’ın lig aşamasındaki toplam performans geliri 7 milyon euroya ulaştı. Türk Lirası karşılığı ise yaklaşık 354.5 milyon TL seviyesine çıktı.