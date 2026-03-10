UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'ın Liverpool'u konuk ettği ilk maçta İngiliz ekibinin en önemli hücum silahlarından biri olan Mohamed Salah, adeta sahadan silindi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında oyundan alınan Salah'ın etkisiz performansı istatistiklerine yansıdı.

İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray savunması karşısında zorlanan Salah’ın maçtaki başlıca istatistikleri şöyle:

Gol: 0
Şut: 0
Kilit pas: 1
Çalım: 0
Rakip ceza sahasında topla buluşma: 1
Gol beklentisi (xG): 0
İsabetli orta: 0

GALATASARAY SAVUNMASI ÖNE ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekip özellikle savunma hattındaki disiplinli oyunuyla Liverpool’un hücum organizasyonlarını büyük ölçüde engelledi.

Galatasaray savunması, rakip takımın en büyük hücum kozlarından biri olan Salah’a alan bırakmayarak etkili bir performans sergiledi.