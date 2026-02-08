Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında lider Galatasaray Çaykur Rizespor’a konuk oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ GOL PERDESİNİ AÇTI

Karşılaşmaya baskılı başlayan Sarı Kırmızılılar üst üste geliştirdiği ataklarla Rizespor kalesinde tehlike yarattı.

Okan Buruk’un öğrencileri, maçın 19. dakikasında yeni transfer Noa Lang’ın ortasına Barış Alper Yılmaz’ın yaptığı kafa vuruşuyla öne geçmeyi başardı.

ALİ SOWE ÜST ÜSTE FIRSATLARDAN YARARLANAMADI

Golün hemen ardından üst üste net fırsatlar yakalayan Rizespor beraberlik şansını Ali Sowe ile değerlendirmedi.

Soyunma odasına devreyi 1-0’lık üstünlükle kapatarak giden Galatasaray ikinci yarıya da hızlı başladı.

Noa Lang Galatasaray ile ilk golüne yaklaşırken direğe takıldı. İlk yarıda Sara’nın ardından ikinci kez direğe takılan isim oldu.

RİZESPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Rizespor ikinci yarının başında baskıyı atlattıktan sonra 60’da Ali Sowe ile ağları havalandırdı ama VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi.

GALATASARAY YUNUS AKGÜN VE OSIMHEN İLE FARKI AÇTI

Bir kez daha skoru eşitleme fırsatını kaçıran Rizepsor 2 dakika sonra Barış Alper Yılmaz’ın ortasında Yunus Akgün’ün yaptığı kafa vuruşuyla Galatasaray’ın farkı ikiye taşımasına engel olamadı.

Bu golle beraber rahatlayan Galatasaray oyun kontrolünü tamamen eline aldı ve 73’te Victor Osimhen ile skoru 3-0’a getirdi.

TOPLAM 3 ŞUT DİREKTEN DÖNDÜ

Son dakikalara girilirken Osimhen’in yerine oyuna giren Icardi 82’inci dakikada çektiği sert şutta direğe takıldı. Sarı Kırmızılılar bu sezon en fazla topunun direğe çarptığı maçı oynadı. (3)

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray Rize’de 3 puanı 3 golle alarak puanını 52’ye yükseltti. Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Rizespor ise 20 puanda kaldı.

RİZESPOR-GALATASARAY İLK 11’LER

Ç.Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Mocsi, Casper, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihalia, Sowe.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Lang, Osimhen.

RİZESPOR 0-3 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Ozan Ergün'ün ilk düdüğüyle Rizespor-Galatasaray maçı başladı.

GALATASARAY DURAN TOPTAN TEHDİT YARATTI

8' Sara'nın kornerden ortasında Davinson Sanchez kafayı vurdu. Top kaleci Fofana'da kaldı.

SARA'NIN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN DIŞARI ÇIKTI

9' Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

RİZESPOR İLK İSABETİ BULDU

14' Laçi uzaktan şansını denedi. Uğurcan üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ

19' Noa Lang'ın ortasında ceza sahası içerisinde kafayı vuran Barış Alper topu ağlara gönderdi.

RİZESPOR BERABERLİĞE YAKLAŞTI

20' Taha'nın sağ kanattan ortasında Ali Sowe müsait pozisyonda kafa vurdu. Top üstten az farkla dışarı gitti.

ALI SOWE NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

21' Uğurcan Çakır'ın hatasında topu kapan Ali Sowe bir kez daha golle burun buruna geldi. Ali Sowe'un şutunda açıyı kapatan Uğurcan topu kornere çelerek hatasını telafi etti.

RİZESPOR KALESİNDEKİ KARAMBOLDE SALLAI RÖVEŞATA DENEDİ

28' Sara'nın içeri çevirdiği topu Samet Akaydın ön direkte uzaklaştırmaya çalıştı ancak top kısa düştü. Osimhen'in kafa vuruşunda savunmadan seken topu Sallai rövaşata denemesiyle kaleye göndermek istedi. Bir kez daha savunmadan seken top kornere çıktı.

OSIMHEN'İN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI

31' Yunus'un sürüklediği atakta topla buluşan Osimhen sağ çaprazdan sert bir şutla kaleyi yokladı. Ancak top yan ağlarda kaldı.

RİZESPOR PENALTI BEKLEDİ

41' Laçi'nin şutunda ceza sahası içerisinde Torreira'dan seken top sonrası Rizesporlu futbolcular elle oynama yönünde hakem Ozan Ergün'e itirazlarda bulunarak penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

İLK YARI SONUCU: RİZESPOR 0-1 GALATASARAY

NOA LANG DİREĞE TAKILDI

47' Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. Noa Lang ceza sahası içerisinden çektiği şutta direğe takıldı.

GALATASARAY SARA İLE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

51' Yunus'un pasında ceza sahası yayında topla buluşan Sara müsait pozisyonda çektiği şutta isabeti bulamadı. Top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

OSIMHEN'İN ŞIK VURUŞUNDA TOP YİNE YAN AĞLARDA KALDI

59' Yunus'un derin pasında defans arkasına sızan Osimhen topla buluştu. Osimhen Fofana'nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top yine yan ağlarda kaldı.

ALI SOWE OFSAYTA YAKALANDI

60' Rizespor'da Ali Sowe ile ağları havalandırdı ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

GALATASARAY YUNUS İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

62' Rizespor'un savunmada kaptırdığı top sonrası Barış Alper Yılmaz'ın asistini kale önünde gole çeviren Yunus Akgün yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

OSIMHEN FOFANA'YI ÇALIMLAYARAK TOPU AĞLARLA BULUŞTURDU

73' Victor Osimhen iki savunma oyuncunun arasında topla buluşup kaleci Fofana ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan Osimhen topu boş ağlara gönderdi ve skoru 3-0'a getirdi.

GALATASARAY'DA BU KEZ DE ICARDI DİREĞE TAKILDI

81' Mauro Icardi'nin sert şutunda top üst direkten geri döndü. Galatasaray üçüncü kez direğe takıldı.