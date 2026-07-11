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Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gündeme bu kez dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden biri geldi. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid forması giyen Franco Mastantuono için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

GİZLİ HEDEF FRANCO MASTANTUONO

Fanatik’in haberine göre Galatasaray, Real Madrid’in 18 yaşındaki Arjantinli yıldızı Franco Mastantuono’yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Yönetimin transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü belirtildi.

OYUNCU KİRALIK AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Haberde, genç yıldızın düzenli forma giyebilmek adına kiralık olarak başka bir takımda oynamaya olumlu baktığı ifade edildi. Mastantuono’nun, daha fazla süre alarak gelişimini sürdürüp yeniden Real Madrid’e dönmeyi hedeflediği aktarıldı.

REAL MADRİD KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray’ın planının ilk etapta kiralama formülü olduğu belirtilirken, transferin gerçekleşmesi için son kararın Real Madrid yönetimine ait olduğu kaydedildi.

ÇOK YÖNLÜ YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 35 resmi maçta forma giydi. Genç yıldız bu süreçte 3 gol atarken 1 de asist yaptı.