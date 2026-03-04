Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, Premier Lig’de küme düşme hattındaki Wolverhampton’a deplasmanda 2-1 yenildi.

Mücadele Molineux Stadyumu’nda oynandı.

Ev sahibi Wolverhampton 78. dakikada Rodrigo Gomes’in golüyle öne geçti. Liverpool, 83. dakikada Mohamed Salah’ın fileleri sarsmasıyla eşitliği sağladı.

Ligin son sırasında bulunan Wolverhampton, 90+4. dakikada Andre’nin kaydettiği golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Wolves böylece son iki haftada Aston Villa ve Liverpool gibi güçlü rakiplerini yenerek puan kaybettirdi.

Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Kasım 2025’ten sonra Premier Lig’de ilk kez gol sevinci yaşadı.Geçen sezonun şampiyonu Liverpool, zirvedeki Arsenal’ın 16 puan gerisinde kalarak ligde 5. sıraya yerleşti.

Kırmızı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında 10 Mart Çarşamba günü Galatasaray’ı konuk edecek.