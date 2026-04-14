Trendyol Süper Lig’de 29. hafta karşılaşmaları tamamlanırken Fenerbahçe’nin Kayserispor deplasmanında aldığı 4-0’lık galibiyet dikkat çekti. Aynı haftada Galatasaray’ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kalmasıyla iki ekip arasındaki puan farkı ikiye indi.

Ligde son beş haftaya girilirken Fenerbahçe’nin kalan tüm maçlarını kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşma ihtimali bulunuyor. Bu gelişmenin ardından kulüp başkanı Sadettin Saran’ın takım için yüksek miktarlı bir prim kararı aldığı ifade edildi.

Türkiye gazetesinde yer alan bilgilere göre, kalan beş lig maçının tamamının kazanılması halinde 10 milyon euro prim verileceği belirtildi. Ayrıca bu kararın Saran tarafından doğrudan futbolculara iletileceği aktarıldı.

Fenerbahçe, ligde kalan süreçte sırasıyla Rizespor, Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor ve Eyüpspor ile karşılaşacak. Öte yandan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası çeyrek finalinde 21 Nisan Salı günü Konyaspor ile mücadele edecek.