Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına çıkan Galatasaray’ın maç önü paylaşımı, Oulai'nin olası transferiyle ilgili tartışmalar sürerken sosyal medyada gündem oldu.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI'NIN ÖNE ÇIKARILMASI MANİDAR BULUNDU

Sarı kırmızılı kulüp, karşılaşma öncesinde soyunma odasından kareler paylaştı. Görsellerde Abdülkerim Bardakçı’nın 42 numaralı formasının özellikle ön plana çıkarılması dikkat çekti.

Galatasaray’ın Trabzonspor forması giyen Oulai için transfer girişimlerinde bulunması gündemdeki sıcaklığını koruyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Genç oyuncunun bordo mavili ekipte 42 numaralı formayı giymesi, yapılan paylaşımın zamanlamasıyla birlikte sosyal medyada tartışmalar yeniden alevlendi.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR TARAFTARLARI PAYLAŞIMA YORUM YAĞDIRDI

Galatasaray taraftarları bu paylaşımı Oulai transferinin gerçekleşeceğine dair bir sinyal olarak yorumlarken Trabzonspor taraftarları ise sarı kırmızılı kulübe tepki göstererek böyle bir transferi kabul etmeyeceklerini ifade ettiler.