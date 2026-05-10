Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, bu sonuçla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu ve bitime 1 hafta kalan şampiyonluğu garantiledi.

Galatasaray, gelecek sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak sarı-kırmızılılar, büyük bir geliri de kasasına koyacak.

Şampiyonluğa ulaşan Galatasaray önümüzdeki sezon Devler Ligi’ne direkt katılma hakkı elde etti. Sarı kırmızılı takım ayak bastı parası olarak 18,62 milyon avro (yaklaşık 950 milyon TL) kazandı. TFF’nin vereceği şampiyonluk parası ise yaklaşık 227,8 milyon TL. Sarı kırmızılılar ayrıca 250 milyon performans geliri, 86 milyon Süper Lig katılım parası, 400 milyon lira da yayın geliri alacak ve toplamda kasasına yaklaşık 2 milyar lira para girecek.

ŞAMPİYONLUK SAYISINDA CİDDİ FARK ATTI

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı. Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya taşıyan sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş ile 10 şampiyonluk fark yakaladı. Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.