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Kaynak: İHA

Yeni sezon öncesi kadro planlamasına yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Natasha Howard'ı renklerine bağladı.

GALATASARAY TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadro yapılanması çalışmaları kapsamında ABD'li tecrübeli oyuncu Natasha Howard ile anlaşmaya vardı. Natasha Howard'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

NATASHA HOWARD KİMDİR?

2014 WNBA draftında Indiana Fever tarafından ilk tur 5. sıradan seçilerek profesyonel kariyerine başlayan 34 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Indiana Fever, Minnesota Lynx, Seattle Storm, New York Liberty ve Dallas Wings formalarını giydi. Natasha Howard, WNBA'de Minnesota Lynx ile 2015 ve 2017 yıllarında, Seattle Storm ile de 2018 yılında şampiyonluk yaşadı.

Howard ayrıca Güney Kore, İtalya, Rusya, Türkiye ve Çin liglerinde çeşitli takımlarda oynadı.