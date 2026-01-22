Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, hücum bölgesini güçlendirmek için Napoli forması giyen Noa Lang ismine yöneldi. Oyuncu tarafıyla anlaşan Cimbom, İtalyan ekibiyle de anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Noa Lang’ın satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda Napoli ile anlaşma sağladı. Galatasaray, İtalyan ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Hollandalı futbolcunun transferi önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Napoli'nin Neres ve Politano'nun sakatlıklarından dolayı transferi erteleme durumu da var.