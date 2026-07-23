Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdüren Galatasaray, kamp dönemindeki ilk hazırlık maçında İtalya Serie A temsilcisi Monza ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.
GALATASARAY-MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık karşılaşması 24 Temmuz Cuma günü Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak. Mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray'ın Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
SIRADAKİ RAKİP VENEZIA
Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında 27 Temmuz Pazartesi günü bir başka İtalyan ekibi Venezia ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılıların sezon öncesi hazırlık maçları programı şöyle:
-24 Temmuz (21.00): Galatasaray - Monza
-27 Temmuz (21.00): Galatasaray - Venezia
-2 Ağustos (21.00): Galatasaray - Rennes
-8 Ağustos (21.00): Galatasaray - Villarreal