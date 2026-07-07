Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray MCT Technic, yerli rotasyonuna önemli bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, milli oyun kurucu Şehmus Hazer ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

GALATASARAY ANLAŞMAYI RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray'ın resmi açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic, Türk basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yerli oyun kuruculardan biri olan, enerjisi ve mücadeleci kimliğiyle öne çıkan Şehmus Hazer ile anlaşarak milli oyuncuyu sarı-kırmızılı renklerimize bağladı." ifadelerine yer verildi.

Basketbola Bandırma Kırmızı altyapısında başlayan 27 yaşındaki oyun kurucu, kariyerinde Banvit, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji ve son olarak Anadolu Efes formalarını giydi.

MİLLİ TAKIMIN KİLİT OYUNCULARINDAN

Şehmus Hazer, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosunda da yer aldı. Milli formayla çıktığı 9 karşılaşmada 6.8 sayı, 2.0 ribaund, 1.9 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları yakalayan deneyimli oyun kurucu, yeni sezonda Galatasaray'ın başarısı için mücadele edecek.