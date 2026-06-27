Galatasaray, Metehan Baltacı konusunda kararını verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogon Szczecin'in genç stoper için yaptığı teklifi kabul etmedi.
GALATASARAY KARŞI TEKLİF YAPTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, geri satın alma maddesi ve sonraki satıştan pay içeren teklifi reddetti. Sarı-kırmızılı yönetim, Metehan Baltacı'nın bonservisiyle ayrılmasına sıcak bakmazken, oyuncunun kiralık olarak gönderilmesini önerdi.
METEHAN POLONYA'YA GİTMEYE HAZIR
23 yaşındaki savunmacının Polonya temsilcisiyle kişisel şartlarda prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken kulüpler arasındaki görüşmeler ise devam ediyor.
CEZASI AĞUSTOS'TA BİTİYOR
Bahis soruşturması kapsamında aldığı 9 aylık ceza nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Metehan Baltacı'nın cezasının ağustos ayının ikinci haftasında sona ermesi bekleniyor.