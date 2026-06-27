Galatasaray, Metehan Baltacı konusunda kararını verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogon Szczecin'in genç stoper için yaptığı teklifi kabul etmedi.

GALATASARAY KARŞI TEKLİF YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, geri satın alma maddesi ve sonraki satıştan pay içeren teklifi reddetti. Sarı-kırmızılı yönetim, Metehan Baltacı'nın bonservisiyle ayrılmasına sıcak bakmazken, oyuncunun kiralık olarak gönderilmesini önerdi.

Galatasaray Metehan Baltacı için Avrupa'dan gelen teklifi reddetti - Resim : 1

METEHAN POLONYA'YA GİTMEYE HAZIR

23 yaşındaki savunmacının Polonya temsilcisiyle kişisel şartlarda prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken kulüpler arasındaki görüşmeler ise devam ediyor.

CEZASI AĞUSTOS'TA BİTİYOR

Bahis soruşturması kapsamında aldığı 9 aylık ceza nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Metehan Baltacı'nın cezasının ağustos ayının ikinci haftasında sona ermesi bekleniyor.

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