Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Spor, sahasında Galatasaray MCT Technic’i 114-76 mağlup etti.
Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek farkı açtı.
Maça hızlı başlayan Mersin Spor, ilk periyodu 31-16 önde kapattı. Devreye 60-39’luk skorla üstün giren ev sahibi ekip, üçüncü periyot sonunda skoru 90-63’e taşıyarak galibiyetin sinyallerini verdi.
Mersin Spor, bu farklı galibiyetle ligde önemli bir avantaj elde ederken, Galatasaray MCT Technic sahadan farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.