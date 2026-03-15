Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Spor, sahasında Galatasaray MCT Technic’i 114-76 mağlup etti.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek farkı açtı.

Galatasaray Mersin'de dağıldı: Farklı mağlubiyet

Maça hızlı başlayan Mersin Spor, ilk periyodu 31-16 önde kapattı. Devreye 60-39’luk skorla üstün giren ev sahibi ekip, üçüncü periyot sonunda skoru 90-63’e taşıyarak galibiyetin sinyallerini verdi.

Mersin Spor, bu farklı galibiyetle ligde önemli bir avantaj elde ederken, Galatasaray MCT Technic sahadan farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

