Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Malili pivot Oumar Ballo'yu renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 2,13 metre boyundaki oyuncunun transferini resmi açıklamayla duyurdu.
SON OLARAK CANTU FORMASI GİYDİ
Geride kalan sezonda İtalya Serie A ekiplerinden Cantu forması giyen Ballo, uluslararası basketbol kariyerine NBA Akademi programıyla adım attı.
Başarılı pivot, ABD'de Gonzaga, Arizona ve Indiana üniversitelerinde de forma giyerek dikkat çeken performanslar sergiledi.
AFRİKA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
2026 yılında Ruanda Basketbol Ligi ekiplerinden Tigers BB Kigali'ye katılan Oumar Ballo, takımıyla birlikte Basketbol Afrika Ligi (BAL) şampiyonluğu sevinci yaşadı.
Galatasaray MCT Technic, yeni transferiyle pota altındaki rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.