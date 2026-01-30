Galatasaray sezon ortasında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki pivot Clifford Omoruyi ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu ortasında Galatasaray MCT Technic kadrosuna katılan oyuncumuz Clifford Omoruyi ile sözleşmemizi karşılıklı olarak feshederek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Clifford Omoruyi'ye sarı-kırmızılı renklerimiz altında geçirdiği süre boyunca göstermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor; kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 5 maça çıkan Clifford Omoruyi, maç başına 11.2 dakika forma giyip 3.4 sayı, 1.4 ribaund, 0.6 blok ortalamalarıyla oynadı.