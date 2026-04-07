Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin ikinci maçında yarın Sinan Erdem Spor Salonu’nda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 20.00’de başlayacak.

Son 16 turu I Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, serinin ilk maçında rakibine 84-83 yenilerek 1-0 geriye düştü.

Galatasaray MCT Technic, yarınki karşılaşmayı kazanması halinde seriyi eşitleyecek. Üçüncü maç, 15 Nisan’da İspanya’da oynanacak ve Dörtlü Final’e çıkacak takımı belirleyecek. Rakibin kazanması durumunda La Laguna Tenerife Dörtlü Final’e yükselecek.

Dörtlü Final’e kalan Galatasaray, Rytas Vilnius (Litvanya) ile ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin galibiyle finale yükselmek için mücadele edecek. Organizasyon, 7-9 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Badalona kentinde düzenlenecek.