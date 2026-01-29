Galatasaray, devre arasında kadrosuna orta saha takviyesi yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Marsilya forması giyen 25 yaşındaki Angel Gomes’i gündemine aldı ve transfer şartlarını araştırıyor.

Ertan Süzgün'ün aktardığına göre, Galatasaray, Marsilya'dan Angel Gomes’in şartları hakkında bilgi aldı.

Angel Gomes

Lille formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İngiliz oyun kurucu, sezon başında bir diğer Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu.

Ve Galatasaray 3. transferini bitiriyor: Dursun Özbek kurmaylarını topladı, anlaşma tamamVe Galatasaray 3. transferini bitiriyor: Dursun Özbek kurmaylarını topladı, anlaşma tamamSpor

Gomes, Marsilya formasıyla 20 maça çıktı; bu süreçte takımına 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Ayrıca İngiliz orta saha Manchester United altyapısından yetişti.